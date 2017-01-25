Союз газет Эстонии выдвинул на премию двух журналистов русского Postimees

В номинации «Лучшая статья на русском языке» представлены:

Николай Караев и Елизавета Фомина из Rus.Postimees со статьями о финансовых проблемах Русского театра Эстонии. Статьи были опубликованы 7 и 10 мая.

Оксана Авдеева из "МК-Эстонии", с вышедшей 9 ноября статьей о педофилии.

Сергей Михайлов с новостного портала rus.err.ee со статьей о языковых трудностях нарвских таксистов, опубликованной 22 сентября.

Имена победителей станут известны 3 марта на празднике для журналистов в Таллиннском Доме Учителя. Всего в номинации для русской прессы было представлено 12 работ.

Работой жюри руководит медиаэксперт и журналист Павел Иванов. Члены жюри: главный редактор "Деловых ведомостей" Алена Стадник, журналист газеты "Виру проспект" Светлана Зайцева, главный редактор "МК-Эстонии" Андрей Титов и редактор Raadio 4 Артур Аукон.