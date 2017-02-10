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Марис Лаури о русскоязычных школах: исключения портят уровень образования

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Парламентская фракция Партии реформ ждет разъяснений от министра образования Майлис Репс в связи с противоречивыми заявлениями в отношении русскоязычной школы.

Заместитель председателя фракции Партии реформ, экс-министр образования Марис Лаури сказала, что из уст Центристской партии можно слышать заявления о том, что выборочно в русскоязычных гимназиях будет отменена система 60/40.

«В связи с этим мы хотим знать, чем обусловлены изменения в политике государственного языка и почему центристы дают противоположные обещания эстоноязычной и русскоязычной аудитории?» - задала вопрос Марис Лаури.

Марис Лаури заявила, что начинать учить эстонский язык в гимназии уже поздно, его следует начинать изучать как можно раньше.

Фракция Партии реформ желает знать, почему министр образования решила, что следует заниматься исключительно самыми успешными школами, в которых нужно достичь знания государственного языка на категорию С1, и оставить без внимания проблемные школы.

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