Марис Лаури о русскоязычных школах: исключения портят уровень образования

Заместитель председателя фракции Партии реформ, экс-министр образования Марис Лаури сказала, что из уст Центристской партии можно слышать заявления о том, что выборочно в русскоязычных гимназиях будет отменена система 60/40.

«В связи с этим мы хотим знать, чем обусловлены изменения в политике государственного языка и почему центристы дают противоположные обещания эстоноязычной и русскоязычной аудитории?» - задала вопрос Марис Лаури.

Марис Лаури заявила, что начинать учить эстонский язык в гимназии уже поздно, его следует начинать изучать как можно раньше.

Фракция Партии реформ желает знать, почему министр образования решила, что следует заниматься исключительно самыми успешными школами, в которых нужно достичь знания государственного языка на категорию С1, и оставить без внимания проблемные школы.