Совет Таллиннского ТВ выбрал нового члена правления

"Рево Раудъярв - известный телеведущий. У него за плечами большой опыт работы на телевидении. Также он работал и на должности руководителя предприятия. Он имеет четкое видение работы Таллиннского ТВ. Именно по этой причине выбор был сделан в его пользу", - сообщил председатель совета Таллиннского ТВ Калле Кландорф.

Предыдущий член правления Тоомас Лепп покинул занимаемую им должность из-за предъявленных подозрений в присвоении средств Таллиннского телевидения.

В совет Таллиннского ТВ также входят Леонид Михайлов, Андрес Коллист, Кая Лаанмяэ, Тойво Тоотсен и Айни Хярм.