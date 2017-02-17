В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд

Официальный представитель Национального общества железных дорог Бельгии Тьерри Ней сообщил бельгийским СМИ о двух десятках раненных в этой аварии, а также одном погибшем. Всего в поезде находилось примерно сто человек.

Поезд сошел с рельсов при выезде с вокзала Лёвена. СМИ сообщают, что причины железнодорожного инцидента еще предстоит расследовать.

Движение поездов близ Лёвена приостановлено.

Ранее в субботу местная радиостанция RTL сообщила, ссылаясь на слова представителя бельгийской железнодорожной компании SNCB, что "поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок, выезжая с вокзала в Левене".