Huawei P10: в интернете появились первые фотографии с камеры смартфона

Одной из особенностей новинки является основная камера, разработанная совместно со специалистами Leica. Она состоит из двух сенсоров (20-мегапиксельного монохромного и 12-мегапиксельного цветного), включает в себя систему оптической стабилизации и гибридный двухкратный зум, благодаря чему новый смартфон от Huawei позволяет делать качественные снимки. Подтверждают это утверждение и первые тесты.

Некоторые журналисты уже успели протестировать камеру новинки и сделать несколько снимков в самых разных условиях, пишет 4pda.ru.

На первый взгляд, смартфон действительно снимает очень неплохо. Однако более точные выводы можно будет делать только после полноценных тестов. Отдельно стоит отметить, что в новом смартфоне специалисты Huawei уделили внимание не только самой камере, но и дополнительным режимам съёмки. Последние должны помочь пользователям добиваться более качественных результатов.

Посмотреть сделанный новым смартфоном Huawei фотографии можно здесь.