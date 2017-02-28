Проведя опрос об отношении к историческим событиям, социологи узнали, что в первую очередь чувство гордости у россиян вызывает победа в Великой Отечественной войне (83%), она стоит на первом месте с 1999 года, сообщает портал Newsru.com.

Второе место всегда занимало освоение космоса, однако сейчас оно переместилось на третью строчку (41% против 60% в 1999 году и 52% в 2015 году), уступив место новому варианту - присоединению Крыма, коим гордятся 43% респондентов.

Русская литература вызывает чувство гордости у 36% принявших участие в опросе, превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав - у 35%, достижения российской науки - у 32%, слава русского оружия - у 26%, моральные качества русского человека (простота, терпение, стойкость) - у 23% респондентов.