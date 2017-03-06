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Подарок к 8 Марта от управы Пыхья-Таллинна: неделя бесплатных тренировок для женщин

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Управа Пыхья-Таллинна подготовила для жительниц района необычный подарок к 8 Марта. В течение недели, с 6 до 12 марта пыхья-таллиннские спортивные клубы проведут бесплатные тренировки, на которые приглашаются только женщины. Неделя бесплатных тренировок пришла на смену традиционному праздничному концерту.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, это хорошая возможность познакомиться с возможностями тренировок неподалеку от дома.

«Отказ от традиционного концерта связан с проведенным районной управой в прошлом году опросом на тему использования бюджетных средств. Жители Пыхья-Таллинна поддержали предложение управы сократить расходы на организацию массовых мероприятий, увеличив за счет этого расходы на благоустройство района. Благодаря этому решению в этом году затраты на приведение в порядок улиц, парков и пляжей увеличились на 20 процентов, - говорит Кальюлайд. - Что касается недели бесплатных тренировок для женщин, то наша цель – привлечь как можно больше людей к подвижному образу жизни, а также познакомить местных жителей с возможностями тренировок неподалеку от дома. Надеюсь, что пользы от этого будет больше, чем от одного концерта».

Возможность бесплатных тренировок предлагают спортклубы Koduklubi Telliskivi, Reval Sport и частный тренер Эле Метсалу. Участвовать в тренировках смогут только женщины.

Спортклуб Koduklubi Telliskivi находится по адресу: ул. Теллискиви, 60, корпус О. Регистрация по тел. 56 810 888.

Вт 19.30 - Аэробика

Ср 18.30 – Долой килограммы

Чт 16.30 - Аэробика

Вс 13.30 – Долой килограммы

Спортклуб Reval Sport находится по адресу: ул. Айа, 20. Регистрация по тел. 6412068.

Пн 8.30 - Striding25 (Спина-живот-бедро)

Вт 14.00 - Revaljump

Ср 19.15 - Тренировка мышц с помощью пилатес-ролика

Чт 18.30 - Bosu

Пт 17.15 - Пилатес

Сб 15.00 - Grit

Вс 16.00 - Streching

Частный тренер Эле Метсалу проводит тренировки по адресу: Уус-Малева, 8. Регистрация по тел. 58230064.

Пн 19.30 – Тренировка Fatburn

Ср 19.30 -  Общая тренировка для женщин

Для участия в тренировках необходимо зарегистрироваться. Спортклубы приготовили участникам и другие сюрпризы. Например Koduklubi Telliskivi предлагает до конца недели участие во всех других тренировках по цене 1 евро.

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