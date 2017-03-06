Эксперты авторитетного издания проанализировали последний доклад ВОЗ, в котором говорится, что загрязнение окружающей среды в настоящее время представляет большую угрозу для здоровья человека, чем ВИЧ или лихорадка Эбола. Только в Великобритании из-за токсичного воздуха преждевременно умирают не менее 40 тысяч человек.

По оценкам TheTelegraph, сегодня самым загрязненным городом мира является Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, затем идут Дели (Индия) и Доха, столица Катара.

В противовес этому «грязному» рейтингу британцы составили и топ-10 «чистых» мировых столиц, власти которых предпринимают усилия по сокращению вредных выбросов от промышленных предприятий и транспорта.

В этом рейтинге Таллинн расположился на седьмой строчке. Британские журналисты отметили, что Старый город столицы Эстонии с его узкими средневековыми улочками не предназначен для поездок на автомобилях, которые здесь кажутся инородными телами. "Добавьте к этому большое количество зелени и прибрежное расположение - и вы получите один из наименее загрязненных городов на планете", - пишет The Telegraph.

Лидером рейтинга оказался Стокгольм. Шведская столица продолжает задавать тон в мире по количеству экологических инициатив и уже на 25% сократила выбросы углекислого газа по сравнению с девяностыми годами, отмечает fontanka.fi. Также в десятку самых чистых столиц мира вошли Веллингтон (Новая Зеландия), Канберра (Австралия), Оттава (Канада), Эдинбург (Шотландия), Монтевидео (Уругвай), Хельсинки (Финляндия), Монте-Карло (Монако), Мадрид (Испания).