Итоги акции в Минске: сотни человек задержаны, многие избиты (фото)

Накануне власти запретили проведение митинга. Сотни бойцов ОМОН в полной экипировке перекрыли подступы к площади Академии наук, где должна была пройти акция, поэтому протестующие собирались перед милицейскими кордонами.

Корреспонденты Рейтер насчитали по крайней мере два десятка автозаков и три водомета вокруг места проведения митинга.

Когда одна из колонн попыталась пройти к Академии наук, она была атакована ОМОН. После этого бойцы ОМОН на протяжении двух часов время от времени задерживали как участников протестов, так и случайных прохожих.

По данным местных СМИ, около десяти журналистов также были задержаны.

Протестующие не оказывали сопротивления, тем не менее, многие были избиты во время задержания.

"Это все ужасно, это был кошмар. Бабушку 70 лет волокли по земле несколько милиционеров. Власть показала, что она ни во что не ставит людей", - сказал Геннадий, 49 лет, работник частной торговой фирмы, который сказал, что пришел протестовать против "унизительного, оскорбительного закона".

"Люди нищают, а хорошую зарплату получают те, кто сегодня избивал людей".

Милиция не сообщила о количестве задержанных. По подсчетам корреспондентов Рейтер и местных СМИ, счет может идти на сотни.

Протесты против налога, который должны платить все неработающие и незарегистрированные на бирже труда, продолжаются в Белоруссии со второй половины февраля и вывели на улицы тысячи человек в десятках городов. На фоне демонстраций Лукашенко приостановил до конца года сбор "налога на тунеядцев".

Правительство переживающей рецессию Белоруссии насчитало 470.000 социальных иждивенцев в 9,5-миллионной стране и обязало их платить в казну по $250 в год. Лукашенко во вторник повторил, что налог останется в силе.

Власти вначале не препятствовали протестующим, однако на прошлой неделе белорусский президент Александр Лукашенко обвинил оппозицию в том, что та готовит вооруженные выступления.

После этого КГБ задержал около тридцати человек, которые, по утверждению спецслужб, готовили вооруженные провокации 25 марта.

Всего, по данным правозащитников, накануне акции протеста в тюрьмах находилось около 150 человек, включая тех, кто был задержан на протяжении последних двух недель.

"Это выглядит как конец диалога с Западом", - сказал Рейтер Андрей Егоров, руководитель центра Европейской трансформации.

Лукашенко пытается наладить отношения с Западом, чтобы снизить зависимость от России, отношения с которой последнее время омрачены регулярными спорами о ценах и условиях поставок энергоносителей.

После освобождения политических заключенных, прекращения преследований инакомыслящих и посредничества в урегулировании конфликта на востоке Украины, Евросоюз отменил в 2016 году действовавшие пять лет санкции против белорусских чиновников и компаний.