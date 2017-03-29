Как собаки нападают на людей: ребенку стало плохо после устроенного полицией представления в детском саду

«Мы спали, и среди ночи дочка проснулась с такой истерикой, что не описать. Кричала минут 12, и ничего не помогало. Она даже два раза описалась, пока кричала, даже губы посинели. Сначала она от меня отбивалась с закрытыми глазами, а потом все-же стала хоть как то реагировать и открыла глаза», - описала произошедшее мама девочки в одной из групп в Facebook.

По словам Светланы, незадолго до того, как они отправились спать, она зашла на сайт детского сада и увидела там фотографии с прошедшего в тот день мероприятия с участием служебных собак. Ей показалось, что ее дочь была напугана происходящим.

«У нас дома два немецких дога, и бывают у них между собой стычки. Моя дочь научена: если такое происходит на кухне, нужно залезть на стул - стулья у нас массивные, собаки не опрокинут, или на диван. Это зона безопасности. Смотрю я фото и вижу, как сидит моя дочь и смотрит в полном шоке на все это, но не плакала, нет, она же на стуле, а это зона безопасности у нас дома. Вот простите меня, это как, нормально - показывать совсем маленьким детям, как собаки нападают на человека?!» - негодует Светлана, по словам которой в группе даже есть девочка полутора лет.

«Я знаю, как проходят подобные тренировки собак, и знаю, какие звуки издает человек, на которого собаки нападают, явно ему не до смеха! - продолжает она. - Я в бешенстве, или я мать паникер и это нормально для психики ребенка 1,5 - 2,5 лет?».

Мы обратились в полицию с просьбой прокомментировать произошедшее. Как сообщила нам пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль, полицейские все же рассчитывали, что зрителями будут школьники, но, поскольку публики было мало, было решено привести и малышей из детского сада. Кралль добавила, что дети во время выступления не выглядели испуганными и вели себя спокойно.

По словам руководителя Нарвского кордона Райво Метсма, в понедельник кинологи Нарвского кордона вместе со служебными собаками продемонстрировали школьникам и детсадовцам Кохтлаской-ныммеской основной школы свои навыки. Выступление длилось около 45 минут, в течение которых собаки выполняли различные команды и демонстрировали трюки. В течение последних десяти минут выступления, по словам Метсма, были продемонстрированы и различные упражнения по защите от нападающих животных. Как сообщили участвовавшие в выступлении полицейские, дети во время выступления были радостными, хлопали, не было заметно, чтобы кто-то из них был напуган.

«Подобные мероприятия проводились и ранее, и обычно выступление собак - самый яркий момент, который сильнее всего запоминается детям. Служебные собаки Департамента полиции и погранохраны прошли специальную выучку. Все демонстрируемые ими действия выполняются только по приказу. У кинологов полный контроль над собаками, и зрителям всегда гарантирована безопасность, потому что служебная собака сфокусирована лишь на одном определенном действии или человеке», - пояснил Метсма, добавив, что в дальнейшем случай с дочерью Светланы все же будет учтен.

«Мы обязательно учтем описанный случай в своих дальнейших выступлениях», - пообещал он.