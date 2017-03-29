Как собаки нападают на людей: ребенку стало плохо после устроенного полицией представления в детском саду

В понедельник сотрудники полиции вместе со служебными собаками устроили небольшое представление в Кохтла-Ныммеской школе-детском саду. Помимо различных трюков, было наглядно продемонстрировано нападение животных на человека. Среди зрителей были совсем маленькие дети. По словам одной из мам, ночью после этой демонстрации ее двухлетней дочери стало плохо.
«Мы спали, и среди ночи дочка проснулась с такой истерикой, что не описать. Кричала минут 12, и ничего не помогало. Она даже два раза описалась, пока кричала, даже губы посинели. Сначала она от меня отбивалась с закрытыми глазами, а потом все-же стала хоть как то реагировать и открыла глаза», - описала произошедшее мама девочки в одной из групп в Facebook.
По словам Светланы, незадолго до того, как они отправились спать, она зашла на сайт детского сада и увидела там фотографии с прошедшего в тот день мероприятия с участием служебных собак. Ей показалось, что ее дочь была напугана происходящим.
«У нас дома два немецких дога, и бывают у них между собой стычки. Моя дочь научена: если такое происходит на кухне, нужно залезть на стул - стулья у нас массивные, собаки не опрокинут, или на диван. Это зона безопасности. Смотрю я фото и вижу, как сидит моя дочь и смотрит в полном шоке на все это, но не плакала, нет, она же на стуле, а это зона безопасности у нас дома. Вот простите меня, это как, нормально - показывать совсем маленьким детям, как собаки нападают на человека?!» - негодует Светлана, по словам которой в группе даже есть девочка полутора лет.
«Я знаю, как проходят подобные тренировки собак, и знаю, какие звуки издает человек, на которого собаки нападают, явно ему не до смеха! - продолжает она. - Я в бешенстве, или я мать паникер и это нормально для психики ребенка 1,5 - 2,5 лет?».
Мы обратились в полицию с просьбой прокомментировать произошедшее. Как сообщила нам пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль, полицейские все же рассчитывали, что зрителями будут школьники, но, поскольку публики было мало, было решено привести и малышей из детского сада. Кралль добавила, что дети во время выступления не выглядели испуганными и вели себя спокойно.
По словам руководителя Нарвского кордона Райво Метсма, в понедельник кинологи Нарвского кордона вместе со служебными собаками продемонстрировали школьникам и детсадовцам Кохтлаской-ныммеской основной школы свои навыки. Выступление длилось около 45 минут, в течение которых собаки выполняли различные команды и демонстрировали трюки. В течение последних десяти минут выступления, по словам Метсма, были продемонстрированы и различные упражнения по защите от нападающих животных. Как сообщили участвовавшие в выступлении полицейские, дети во время выступления были радостными, хлопали, не было заметно, чтобы кто-то из них был напуган.
«Подобные мероприятия проводились и ранее, и обычно выступление собак - самый яркий момент, который сильнее всего запоминается детям. Служебные собаки Департамента полиции и погранохраны прошли специальную выучку. Все демонстрируемые ими действия выполняются только по приказу. У кинологов полный контроль над собаками, и зрителям всегда гарантирована безопасность, потому что служебная собака сфокусирована лишь на одном определенном действии или человеке», - пояснил Метсма, добавив, что в дальнейшем случай с дочерью Светланы все же будет учтен.
«Мы обязательно учтем описанный случай в своих дальнейших выступлениях», - пообещал он.