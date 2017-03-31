Что надо, чтобы нормально жить в двуязычной стране?

Так получилось, что многие открытия в этой жизни я делаю в автобусе. Когда-то в автобусе я увидел русскую школьницу лет двенадцати, которая училась в эстонской школе – и с которой случился небольшой нервный срыв из-за того, «как ей осточертел этот язык». А намедни, едучи в общественном транспорте с работы домой, я подслушал речь еще одной школьницы, на этот раз старшеклассницы. Подслушал, так сказать, поневоле: девушка громко говорила по мобильному. И вот я чуть ли не впервые в жизни услышал пример изумительного русско-эстонского двуязычия, того самого, которое, видимо, должно стать результатом погружения русского человека в эстонскую языковую среду со школы, а то и с детсада.

Язык, культура и всё остальное

Девушка совершенно спокойно мешала слова. «Она офигительно imelik», «а она мне такая: mis temaga on?», «я ей типа объяснила, а она типа: ma küll ei oota, aga igaks juhuks, бла-бла-бла»... При этом ее русская речь была совершенно обычной, не без англицизмов и сленга: «я просто в шоке, реально», «я пошла в шоп, это рядом с Нарва маантеэ такая улка, на ней классный шоп», «я не стебаюсь», «я на школу забивать не хочу». И, конечно, русский мат, вылетавший из уст юного создания с легкостью, достойной стихов Овидия и Шекспира. (Юное создание, если вы это читаете – простите. Мы, журналисты, народ заметливый. Для нас весь мир – повод для текста, увы.)

Я сидел, внимательно слушал и думал, конечно, не о том, что «вот в наше время» или «куда катится мир» (мир катается, как известно, по кругу). Я думал обо всей это дискуссии по поводу «отдачи» русский детей в эстонский детсад. В частности, о мнении Михаила Трунина.

Из этого текста среди прочего следует, что если русские завтра возьмут и массово отдадут своих детей в эстонские детсады, ну или если все русские детсады властная десница возьмет и в одночасье прикроет, именно что языкового эффекта – погружение, свободное владение эстонским к школе и так далее – мы не факт что дождемся: русских повсюду будет много – и они, естественно, станут в тех же детсадовских группах активно общаться между собой. Зато, пишет Трунин, у «отдачи» есть иные плюшки: позитивное отношение к языку, осознание, что есть другие языки и другие культуры, то есть расширение кругозора, и функциональное разделение языков.

Это, чего греха таить, хорошие аргументы. У девушки из автобуса функциональность работает отлично: школьница пересказывала собеседнику (который, значит, тоже двуязычен) по-эстонски по большей части чью-то прямую речь, которая была эстонской, так сказать, в оригинале. Заодно снимается проблема «lost in translation», «потеряно при переводе»: нет перевода – нет и искажения, которое ему часто сопутствует. Позитивное отношение налицо: для девушки эстонский – естественная часть лингвистического пейзажа. Надо думать, нет у нее и предрассудков насчет людей другой национальности...