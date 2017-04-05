Страны Европы призвали соблюдать осторожность при путешествиях в Россию

Власти Великобритании, Франции и Италии обновили рекомендации для своих граждан, отправляющихся с туристическими целями в Россию после теракта в Санкт‑Петербурге, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Реакция европейских стран на события в Петербурге схожа с той, которую обычно дают российские власти гражданам РФ при совершении подобных ЧП в других странах», — отметили в АТОР.

МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны в путешествиях по России соблюдать осторожность, «сохранять бдительность и следовать советам местных властей», пишет Рамблер/Путешествия.

По данным британской прессы, ежегодно Россию посещают порядка 150 тысяч британцев, в том числе и без виз, как пассажиры круизных судов, заходящих в Санкт‑Петербург.

«Власти Франции и Италии также обновили рекомендации по путешествиям в Россию, они советуют соблюдать «повышенную бдительность в путешествии и избегать мест массовых скоплений людей», — рассказали в АТОР.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт‑Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате погибли 14 человек, около 50 пассажиров подземки были госпитализированы.

В Петербурге во вторник был объявлен трехдневный траур. В память о погибших иллюминацию погасили Эйфелева башня в Париже и Останкинская телебашня в Москве.

Во вторник Эрмитаж сообщил об усилении мер безопасности и тотальной проверке посетителей в связи с событиями в метро Петербурга.