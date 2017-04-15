Концерт Бориса Гребенщикова в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Осенью 2016 года в родном городе музыканта Санкт-Петербурге, в зале Академической капеллы, стартовал новый сольный проект Гребенщикова «БГ Symphonia». За это время Гребенщиков с оркестром выступил в России, на Украине, в Латвии и Израиле. И везде концерты были приняты на «ура». Критики писали: «Тот, кто скажет, что БГ забронзовел и окончательно почувствовал себя классиком, попадет пальцем в небо. На премьере БГ играл, как будто все боги рок-н-ролла вселились в симфонический оркестр Петербургской капеллы».

Известные песни Гребенщикова и группы «АКВАРИУМ» звучали в новых аранжировках, превнося в звучание свежее дыхание.

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