iPhone 8 может лишиться важной функции

Если же компании удастся преодолеть трудности с интеграцией Touch ID, то она сможет начать производство, однако выход iPhone 8 на рынок, вероятно, будет отложен. Как отмечает MacRumors, с учетом важной роли датчика, используемого среди прочего для осуществления платежей через Apple Pay, этот вариант выглядит более вероятным, чем отказ от Touch ID, пишет newsru.com.

Напомним, по слухам, на новый iPhone будет устанавливаться революционная фронтальная камера с поддержкой технологии распознавания лиц. Ранее аналитик JPMorgan Род Холл предполагал, что использование 3D-сканера лиц позволит Apple сознательно отказаться от Touch ID. Возможность отказа Apple от Touch ID в пользу других технологий распознавания владельца допускал и аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами об устройствах Apple.

Согласно различным утечкам, iPhone 8 будет радикально отличаться от нынешнего поколения смартфонов Apple. Например, ожидается, что аппарат получит изогнутый безрамочный OLED-дисплей диагональю 5,8 дюйма, стеклянную заднюю панель и поддержку технологии беспроводной зарядки, а также лишится домашней кнопки, на смену которой может прийти "функциональная область", расположенная в нижней части дисплея.

В начале апреля источники сообщили, что Apple и поставщики комплектующих столкнулись с проблемами при производстве нового смартфона и не исключено, что его появление в продаже будет отложено до октября или ноября.