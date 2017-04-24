Вакра: я бы критиковал полицейских, если бы они позволили мотоциклисту ехать дальше

Страшно. Если наша полиция была бы пассивной, какой ее, как оказалось, хотели бы некоторые видеть; если дорожное хулиганство оправдывалось бы не самой высокоинтеллектуальной риторикой, то безразличие и насилие воцарились бы в нашей стране. Добро пожаловать в государство хулиганов, называется!

К счастью, наша полиция не пассивна. Если мчащийся, как торпеда, мотоциклист не реагирует на знаки полиции добровольно остановиться, тогда его нужно остановить. Я не понимаю тех, кто теперь возмущается – будто бы полиция не должна была остановливать опасного гонщика. А если бы этот самый мотоциклист без прав, например, наехал бы на гуляющую семью, то ведь защитники хулигана первыми бы начали ругать бездействие полиции. Я бы критиковал полицейских, если бы они позволили нарушителю беспрепятственно ехать дальше.

Благодарю вас, стражи порядка, за ответственность и решительность!