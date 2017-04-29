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Департамент призывает водителей быть внимательными на загородных шоссе

BNS
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ФОТО: Küllike Rooväli / Postimees.

В субботу вечером как в Харьюском, так и Ляэне-Вируском уездах идет снег, мокрый снег и дождь. Дорожные условия довольно сложные, отмечает Департамент шоссейных дорог.

Из-за сильного ветра на некоторых участках дорог может быть плохая видимость. Водителей призывают опасаться поваленных деревьев и веток.

Департамент шоссейных дорог напомнил, что из-за необычно холодной весны водитель могут использовать шипованную резину до 7 мая.

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