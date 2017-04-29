Департамент призывает водителей быть внимательными на загородных шоссе
29 апреля 2017 г., 16:40
В субботу вечером как в Харьюском, так и Ляэне-Вируском уездах идет снег, мокрый снег и дождь. Дорожные условия довольно сложные, отмечает Департамент шоссейных дорог.
Из-за сильного ветра на некоторых участках дорог может быть плохая видимость. Водителей призывают опасаться поваленных деревьев и веток.
Департамент шоссейных дорог напомнил, что из-за необычно холодной весны водитель могут использовать шипованную резину до 7 мая.