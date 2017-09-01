Путин рассказал, кто станет властелином мира

"Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира, и очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, так же будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями, но, чтобы не стоять в конце очереди, нужно над этим работать уже сегодня", - сказал Путин, слова которого приводит Newsru.com.

Информационные технологии в медицине позволяют упростить работу врачей и помогают упрощать общение между собой. Телемедицина особенно важна для такой страны, как Россия, с ее огромными пространствами, подчеркнул президент России.

"Задача в ближайшие пять-шесть лет сократить количество времени, проведенное пациентами в очередях, сократить в два-три раза, а количество времени, которое врач тратит на пациента, увеличить примерно на столько же", - заявил он.

Встреча Путина со школьниками длилась столько же, сколько урок в школе - 45 минут.

Встреча выглядела как типичное мероприятие главы государства, посвященное общению с народом и содержала основные приметы этого жанра: прямые включения с мест, демонстрацию осведомленности Путина во всех вопросах, общение и разговоры с избранными детьми из народа и само наличие большого количества детей, на которых, как писали СМИ, в президентской кампании Кремль решил сделать особый упор.

Этим летом президент уже проводил целый ряд тематических встреч с подрастающим поколением. Так, 20 августа Путин побывал на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму, где посвистел в свистульку.

18 августа Путин и Медведев посетили школу в Севастополе, где президент пообщался с педагогами и родителями учеников.

21 июля глава государства принял участие в "детской" прямой линии с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

10 июля Путин в ходе посещения международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге ознакомился с изобретениями талантливых детей на стенде уральского образовательного центра "Золотое сечение", который работает под эгидой центра "Сириус", и получил в подарок для своих внуков развивающий конструктор.

12 июня глава государства вручал паспорта школьникам, 21 июня встретился с классными руководителями и многих озадачил тем, что заявил о приоритете патриотизма над знаниями, 24 июня посетил молодежный лагерь "Артек".

Официально предвыборная кампания Путина пока не запущена, и сам он до сих пор не объявил о своем участии в выборах-2018.