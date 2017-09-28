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Компас избирателя поможет сделать правильный выбор в Таллинне и в Тарту

Rus.Postimees.ee
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Компас избирателя. | ФОТО: print screen

Тысячи кандидатов, сотни списков – кого выбрать, а кого обойти вниманием – речь идет не о бальной книжечке, а о выборах в органы местных самоуправлений. Rus.Postimees решил прийти на помощь своим читателям в Таллинне и в Нарве.

Мы изучили программы списков кандидатов в двух крупных городах Эстонии и составили на их основе комплекты вопросов-ответов. Самыми первыми Компас избирателя смогли заполнить представители партий и избирательных союзов. Читатели могут ответить на нашем сайте не те же самые вопросы и сравнить, с вопросами какой политической силы их мнение совпадает больше всего.

При составлении вопросов и ответов в качестве вспомогательного материала мы использовали предвыборные программы, но руководствовались не только ими. Также в пределах возможностей мы попытались учесть комментарии партий и избирательных союзов.

Компас избирателя находится здесь: Компас избирателя 2017 Rus.Postimees.

Естественно, может получиться и так, что по каким-то причинам ваше реальное предпочтение не совпадает с тем, что предложит Компас избирателя. В этом случае советуем вам самостоятельно прочесть предвыборные программы и обязательно принять участие в выборах.

Предварительное и электронное голосование начнется 5 октября и продлится до шести часов 11 октября. День выборов – в воскресенье, 15 октября.

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