Компас избирателя поможет сделать правильный выбор в Таллинне и в Тарту

Мы изучили программы списков кандидатов в двух крупных городах Эстонии и составили на их основе комплекты вопросов-ответов. Самыми первыми Компас избирателя смогли заполнить представители партий и избирательных союзов. Читатели могут ответить на нашем сайте не те же самые вопросы и сравнить, с вопросами какой политической силы их мнение совпадает больше всего.

При составлении вопросов и ответов в качестве вспомогательного материала мы использовали предвыборные программы, но руководствовались не только ими. Также в пределах возможностей мы попытались учесть комментарии партий и избирательных союзов.

Компас избирателя находится здесь: Компас избирателя 2017 Rus.Postimees.

Естественно, может получиться и так, что по каким-то причинам ваше реальное предпочтение не совпадает с тем, что предложит Компас избирателя. В этом случае советуем вам самостоятельно прочесть предвыборные программы и обязательно принять участие в выборах.

Предварительное и электронное голосование начнется 5 октября и продлится до шести часов 11 октября. День выборов – в воскресенье, 15 октября.