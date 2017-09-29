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Фото: в Харьюмаа столкнулись легковая машина и дом на колесах, три человека в больнице

Дополнено в 20.39!

Rus.Postimees.ee
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Сегодня вечером в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла возле виадука Ээсмяэ произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП один человек серьезно пострадал, двое были доставлены в больницу для проверки здоровья.

Пресс-секретарь полиции сказал Postimees, что ДТП произошло около 19.30 в Ээсмяэ, где, по предварительным данным, столкнулись автомобиль Audi и домик на колесах.

Серьезные повреждения получил водитель Audi, который был доставлен в больницу. Два гражданина Финляндии, которые находились в домике на колесах, также доставлены в больницу для проверки здоровья.

Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования.

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