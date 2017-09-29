Фото: в Харьюмаа столкнулись легковая машина и дом на колесах, три человека в больнице
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29 сентября 2017 г., 20:28
Сегодня вечером в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла возле виадука Ээсмяэ произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП один человек серьезно пострадал, двое были доставлены в больницу для проверки здоровья.
Пресс-секретарь полиции сказал Postimees, что ДТП произошло около 19.30 в Ээсмяэ, где, по предварительным данным, столкнулись автомобиль Audi и домик на колесах.
Серьезные повреждения получил водитель Audi, который был доставлен в больницу. Два гражданина Финляндии, которые находились в домике на колесах, также доставлены в больницу для проверки здоровья.
Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования.