Фото: в Харьюмаа столкнулись легковая машина и дом на колесах, три человека в больнице

Пресс-секретарь полиции сказал Postimees, что ДТП произошло около 19.30 в Ээсмяэ, где, по предварительным данным, столкнулись автомобиль Audi и домик на колесах.

Серьезные повреждения получил водитель Audi, который был доставлен в больницу. Два гражданина Финляндии, которые находились в домике на колесах, также доставлены в больницу для проверки здоровья.

Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе расследования.