Налоговый департамент возьмется за нелегалов на стройках и зарплаты в конвертах

В пятницу газета Postimees рассказала о том, что на стройплощадках Эстонии незаконно работают строители из других стран. При этом они в большинстве случаев не являются работниками эстонских фирм, а нанимаются из-за нехватки строителей у посредников, пишет Majandus24.

Глава отдела налогового аудита Оскар Ыун заявил, что департамент сотрудничает с Союзом строительных предпринимателей. «Со своей стороны мы предлагаем предпринимателям достаточное количество информации, чтобы они могли при выборе партнеров принимать осознанные решения и таким образом ограничивать деятельность предприятий, которые платят зарплату в конвертах», - отметил он.

«Мы хотим сделать так, чтобы текущая налоговая информация о партнерах была доступна в одном месте и предпринимателю не приходилось бы делать несколько запросов», - сказал Ыун.

По его словам, такая система также даст понять, кто из партнеров эстонских фирм декларирует так мало налогов, что может возникнуть подозрение о том, что фирма платит зарплаты в конвертах.

Ыун отмечает, что с января 2018 года в Законе о госпоставках появится пункт, который обязывает проверять участников тендеров и их посредников на предмет средней зарплаты.

«Если средняя зарплата работников предприятия за последние шесть месяцев меньше 70% от средней зарплаты в строительном секторе, а само предприятие не может убедительно объяснить свои низкие зарплаты, то организатор госпоставки может отклонить предложение такой фирмы», - отметил Ыун.