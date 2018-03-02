Повышение цен на топливо обрушило доходы заправок

Снижение доходов этих компаний было частично связано с продолжающимся ростом цен на моторное топливо, передает Rus.err.

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократились в постоянных ценах на 1%.

Суммарная выручка предприятий розничной торговли составила в январе 521,2 млн евро, сообщил в пятницу, 2 марта, Департамент статистики.