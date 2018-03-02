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Повышение цен на топливо обрушило доходы заправок

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Заправка автомобиля. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Выручка от продаж действующих в Эстонии АЗС снизилась на 17% по сравнению с январем прошлого года.

Снижение доходов этих компаний было частично связано с продолжающимся ростом цен на моторное топливо, передает Rus.err

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократились в постоянных ценах на 1%.

Суммарная выручка предприятий розничной торговли составила в январе 521,2 млн евро, сообщил в пятницу, 2 марта, Департамент статистики.

В январе 2018 года выручка от продаж продуктовых магазинов снизилась на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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