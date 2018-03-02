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Морозы в Европе унесли жизни 55 человек

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Снег.

ФОТО: Scanpix

Морозы, установившиеся в Европе с конца февраля, унесли жизни по меньшей мере 55 человек. Только в Польше число погибших превысило 20, большинство из них были бездомными, сообщает Rus.err.ee.

По оценке Всемирной организации здоровья в группу риска входят пожилые люди, дети, а также люди с хроническими заболеваниями, передает ERR Uudised.

Похолодание, воцарившееся в странах Европы вызывало разнообразные проблемы, в том числе транспортные. Например, аэропорт в Дублине будет закрыт до субботы.

По прогнозам синоптиков, холода в Западной и Южной Европе отступают. В Восточной и Северной Европе морозы продержатся до конца месяца.

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