Морозы в Европе унесли жизни 55 человек
2 марта 2018 г., 10:40
Морозы, установившиеся в Европе с конца февраля, унесли жизни по меньшей мере 55 человек. Только в Польше число погибших превысило 20, большинство из них были бездомными, сообщает Rus.err.ee.
По оценке Всемирной организации здоровья в группу риска входят пожилые люди, дети, а также люди с хроническими заболеваниями, передает ERR Uudised.
Похолодание, воцарившееся в странах Европы вызывало разнообразные проблемы, в том числе транспортные. Например, аэропорт в Дублине будет закрыт до субботы.
По прогнозам синоптиков, холода в Западной и Южной Европе отступают. В Восточной и Северной Европе морозы продержатся до конца месяца.