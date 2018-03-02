Морозы в Европе унесли жизни 55 человек

По оценке Всемирной организации здоровья в группу риска входят пожилые люди, дети, а также люди с хроническими заболеваниями, передает ERR Uudised.

Похолодание, воцарившееся в странах Европы вызывало разнообразные проблемы, в том числе транспортные. Например, аэропорт в Дублине будет закрыт до субботы.