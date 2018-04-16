Сверстники считают, что Настю убил ее бывший бойфренд

Правоохранительные органы скрывают от общественности имя человека, задержанного по подозрению в убийстве 15-летней Настасьи, однако есть основания предполагать, что речь идет о ее бывшем парне. Такое предположение высказывалось уже накануне.
Источник Rus.Postimees.ee из молодежной среды города Кохтла-Ярве утверждает, что полицией был задержан именно Артем Д. — бывший парень убитой Насти Аллъярв. Насколько известно сверстникам, Артем в день убийства неожиданно отправился в Нарву и при этом даже, как говорят, был в крови.
"Все уверены на сто процентов, что это именно он", — заявил источник.
По рассказам сверстников убитой девушки, 18-летний Артем учится в Нарве. Туда на встречи с ним якобы ездила и Настя. При этом родной дом Артема находится в Кохтла-Ярве, недалеко от места, где было найдено тело убитой девушки. Подруги Насти в день убийства рассказали, что отношения с парнем в последнее время у нее были напряженными.
В Вируской окружной прокуратуре отказались подтверждать или опровергать сведения о возможной причастности упомянутого выше Артема к убийству.
Напомним, что в воскресенье вечером полиция задержала в Нарве 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве Настасьи. Известно, что предполагаемый преступник и его жертва были знакомы.
Завтра, во вторник, Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство о дальнейшем содержании подозреваемого под арестом.
Убийство было совершено в Кохтла-Ярве в ночь на 15 апреля. Окровавленное тело девушки нашел во дворе швейной фабрики на улице Пярна около девяти утра случайный прохожий. На теле девушки были обнаружены ножевые ранения.
Заведено криминальное дело по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Наказанием за это может стать тюремное заключение вплоть до пожизненного.