Сверстники считают, что Настю убил ее бывший бойфренд

Источник Rus.Postimees.ee из молодежной среды города Кохтла-Ярве утверждает, что полицией был задержан именно Артем Д. — бывший парень убитой Насти Аллъярв. Насколько известно сверстникам, Артем в день убийства неожиданно отправился в Нарву и при этом даже, как говорят, был в крови.

"Все уверены на сто процентов, что это именно он", — заявил источник.

По рассказам сверстников убитой девушки, 18-летний Артем учится в Нарве. Туда на встречи с ним якобы ездила и Настя. При этом родной дом Артема находится в Кохтла-Ярве, недалеко от места, где было найдено тело убитой девушки. Подруги Насти в день убийства рассказали, что отношения с парнем в последнее время у нее были напряженными.

В Вируской окружной прокуратуре отказались подтверждать или опровергать сведения о возможной причастности упомянутого выше Артема к убийству.

Напомним, что в воскресенье вечером полиция задержала в Нарве 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве Настасьи. Известно, что предполагаемый преступник и его жертва были знакомы.

Завтра, во вторник, Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство о дальнейшем содержании подозреваемого под арестом.

Убийство было совершено в Кохтла-Ярве в ночь на 15 апреля. Окровавленное тело девушки нашел во дворе швейной фабрики на улице Пярна около девяти утра случайный прохожий. На теле девушки были обнаружены ножевые ранения.