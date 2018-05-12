Раны, синяки, ссадины, кровь из носа: велосипедист переехал ребенка и скрылся

В тот же вечер мама ребенка Кэтлин написала в Facebook-группу Märgatud24 Pärnus: "Еще не встречала такого нахальства - врезаться в ребенка и просто оставить его лежать".

По словам женщины, дети катались недалеко от дома на велосипедах и роликовых коньках. Какой-то мужчина на большой скорости въехал на велосипеде в тоннель, говоря в то же время по телефону. Сама Кэтлин была дома, о случившемся рассказали друзья ребенка. Дети рассказывают, что велосипедист просто переехал девочку. Сама пострадавшая происшедшего почти не помнит.

"У ребенка синяки, ссадины, раны на ногах, шея в синяках, разбита голова и кровь шла из носа. И душевная травма", - перечислила мать. Велосипедист же просто поехал дальше.

О происшедшем сообщил Центр тревоги, и скорая помощь доставила ребенка в больницу для оказания первой помощи. Кэтлин же выразила разочарование, что на место происшествия не приехала полиция. "Прождали там час вечером, никто не приехал", - сказала она.

Полевой руководитель Пярнуского отделения полиции Иво Хаав сказал, что в 21.54 и вправду вновь позвонили в Центр тревоги и вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. "По какой причине до полиции не дошла эта информации, я, к сожалению, сказать не могу", - прокомментировал Хаав. Обстоятельства выясняются. Полиция вышла на связь с мамой ребенка и пообщалась с ней, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего.