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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Риеку за 188 евро!

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Риека (Хорватия).

ФОТО: Nel Pavletic/PIXSELL/Press Association Images

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Риеку начиная со 188 евро

Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 499 евро

Туда-обратно из Таллинна в Форт-Лодердейл начиная с 307 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 527 евро

Туда-обратно из Амстердама в Гватемалу начиная с 373 евро

Туда-обратно из Мюнхена на Маврикий начиная с 335 евро

Туда-обратно из Парижа в Коста-Рику начиная с 393 евро

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