Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Риеку за 188 евро!
25 мая 2018 г., 9:57
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, reisiguru.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Риеку начиная со 188 евро
Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 499 евро
Туда-обратно из Таллинна в Форт-Лодердейл начиная с 307 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 527 евро
Туда-обратно из Амстердама в Гватемалу начиная с 373 евро
Туда-обратно из Мюнхена на Маврикий начиная с 335 евро
Туда-обратно из Парижа в Коста-Рику начиная с 393 евро