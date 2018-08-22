Владелица разбитой подростками гоночной BMW: они не понимают, что уничтожили

«Я до сих пор в шоке от того, что они сделали», - говорит владелица разбитой машины Ольга Стебихова, которая на протяжении нескольких лет занималась автомобильным спортом.
Вчера Postimees писал о провалившейся попытке угона гоночного автомобиля: подростки несколько часов пытались распилить железные ворота, затем выбили их машиной, а после этого расколошматили автомобиль. Полиция до сих пор не раскрыла это преступление.
«Когда я узнала, что случилось, я поверить не могла, что кто-то изуродовал эту машину. Кто бы это ни сделал, он не разбирается в автомобилях. Они не поняли, что они на самом деле уничтожили», - сказала Postimees владелица разбитого BMW M3 Ольга Стебихова.
«Несмотря на возраст, к этой машине везде относились с большим уважением. Водители мигали фарами в знак приветствия, уступали дорогу, некоторые ехали следом», - рассказала она.
«Я стала участвовать в гонках в 2011 году. Участвовала в различных автомобильных мероприятиях, в спринтах, в кольцевых автогонках и в гонках на льду. В 2013 году этот BMW получил титул CCM, то есть стал кандидатом на топовый гоночный автомобиль», - добавила она.
«Я до сих пор в шоке от того, что они сделали. Советую им читать больше литературы и попробовать себя в автоспорте, - говорит Стебихова. – Это дисциплинирует, учит уважению по отношению к себе и противникам. Заставляет быть выше политических, расовых и гендерных различий. И автоспорт учит никогда не сдаваться. Я не сдамся».