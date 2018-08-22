Владелица разбитой подростками гоночной BMW: они не понимают, что уничтожили

Вчера Postimees писал о провалившейся попытке угона гоночного автомобиля: подростки несколько часов пытались распилить железные ворота, затем выбили их машиной, а после этого расколошматили автомобиль. Полиция до сих пор не раскрыла это преступление.

«Когда я узнала, что случилось, я поверить не могла, что кто-то изуродовал эту машину. Кто бы это ни сделал, он не разбирается в автомобилях. Они не поняли, что они на самом деле уничтожили», - сказала Postimees владелица разбитого BMW M3 Ольга Стебихова.

«Несмотря на возраст, к этой машине везде относились с большим уважением. Водители мигали фарами в знак приветствия, уступали дорогу, некоторые ехали следом», - рассказала она.

«Я стала участвовать в гонках в 2011 году. Участвовала в различных автомобильных мероприятиях, в спринтах, в кольцевых автогонках и в гонках на льду. В 2013 году этот BMW получил титул CCM, то есть стал кандидатом на топовый гоночный автомобиль», - добавила она.