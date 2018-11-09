Elron вновь меняет расписание поездов

«Ремонтные работы на вокзале Таллинн-Вяйке подходят к концу, и начиная со следующего понедельника, 12 ноября, мы снова сможем обслуживать все отправления в пределах всего маршрута только поездами. Будет восстановлено обычное расписание, и по сравнению с предыдущими неделями пассажиры вновь смогут быстрее добираться до пункта назначения», - сообщил руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«Продолжаются ремонтные работы на отрезка железнодорожного пути Кадрина-Тапа. На линии Таллинн-Раквере на отрезке между Тапа и Раквере будем обслуживать пассажиров с помощью заменяющих автобусов. С понедельника, 12 ноября, также изменится и расписание линии Таллинн-Нарва, однако, использовать автобусы на ней не потребуется, и мы по-прежнему будем обслуживать пассажиров поездами в пределах всего рейса, - добавил руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго. - В то же время будет восстановлено изначальное расписание поездов линии Тарту-Таллинн, и поезд послеобеденного рейса Тарту-Таллинн снова будет отправляться в 13:30».