Чт, 22.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы

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Отпуск.

ФОТО: Panther Media / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, travelfree.info и travelfree.com.

Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 148 евро

Туда-обратно из Таллинна и Тарту в Нью-Йорк начиная с 313 евро

Туда-обратно из Таллинна в Доминиканскую Республику начиная с 469 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 567 евро

Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная с 205 евро

Туда-обратно из Барселоны в Чили начиная с 295 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Пекин начиная с 341 евро

Туда-обратно из Дюссельдорфа в Панаму начиная с 362 евро

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