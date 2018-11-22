Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
22 ноября 2018, 9:57
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, travelfree.info и travelfree.com.
Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная со 148 евро
Туда-обратно из Таллинна и Тарту в Нью-Йорк начиная с 313 евро
Туда-обратно из Таллинна в Доминиканскую Республику начиная с 469 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальдивские острова начиная с 567 евро
Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная с 205 евро
Туда-обратно из Барселоны в Чили начиная с 295 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Пекин начиная с 341 евро
Туда-обратно из Дюссельдорфа в Панаму начиная с 362 евро