В Ласнамяэ мужчина размахивал гранатой
29 ноября 2018, 18:25
Сегодня после полуночи полицейские задержали в Ласнамяэ на улице Паэ 47-летнего мужчину, у которого была найдена граната.
При первичном осмотрел выяснилось что речь идет об учебной гранате, которая запрещена в гражданском обороте, сообщает Postimees со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.
Для выяснения обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отделение полиции, начато производство о проступке.
Саперы Спасательного департамента конфисковали гранату. Окружающим людям ничего не угрожало.