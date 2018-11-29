Чт, 29.11.2018
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В Ласнамяэ мужчина размахивал гранатой

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Граната. Иллюстративное фото.

ФОТО: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/PA Images/Scanpix

Сегодня после полуночи полицейские задержали в Ласнамяэ на улице Паэ 47-летнего мужчину, у которого была найдена граната.

При первичном осмотрел выяснилось что речь идет об учебной гранате, которая запрещена в гражданском обороте, сообщает Postimees со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны.

Для выяснения обстоятельств случившегося мужчина был доставлен в отделение полиции, начато производство о проступке.

Саперы Спасательного департамента конфисковали гранату. Окружающим людям ничего не угрожало. 

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