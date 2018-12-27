На железнодорожной станции "Юлемисте" погиб молодой человек. ФОТО: Mihkel Maripuu

Погибшим 11 декабря под колесами электрички на станции "Юлемисте" в Таллинне оказался 16-летний юноша.

Это выясняется из материалов внутреннего расследования предприятия Eesti Raudtee, пишет Rus.err.

Как следует из объяснительной машиниста Elron, молодой человек спрыгнул с соседнего перрона и побежал в сторону электрички.

"Мной было применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось", - говорится в объяснительной машиниста.