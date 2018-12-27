Бросившемуся под поезд на станции "Юлемисте" было всего 16 лет
27 декабря 2018, 20:40
Погибшим 11 декабря под колесами электрички на станции "Юлемисте" в Таллинне оказался 16-летний юноша.
Это выясняется из материалов внутреннего расследования предприятия Eesti Raudtee, пишет Rus.err.
Как следует из объяснительной машиниста Elron, молодой человек спрыгнул с соседнего перрона и побежал в сторону электрички.
"Мной было применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось", - говорится в объяснительной машиниста.
В момент ЧП электричка, следовавшая по маршруту Аэгвийду - Таллинн, приближалась к станции "Юлемисте" со скоростью 37,7 км/час.