Фото: работник Olerex пришел в ужас от разведенного возле заправки костра, на место выехали спасатели
5 января 2019, 17:35
Работник находящейся на окраине Тарту возле Валгаского шоссе заправки Olerex позвонил сегодня в половину пятого вечера спасателям, поскольку кто-то развел костер вблизи заправки, сообщает Tartu Postimees.
Прибывшие на место спасатели увидели небольшой костер в лесу в сотне метров от заправки. Выяснилось, что один мужчина сжигает маленькие ветки. Спасатели осмотрели костер и убедились, что он под надзором и не представляет опасности для заправки.
Спасатели побеседовали, как с работником заправки, так и мужчиной, который развел костер.