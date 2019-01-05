Сб, 5.01.2019
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  • Фото: работник Olerex пришел в ужас от разведенного возле заправки костра, на место выехали спасатели

Фото: работник Olerex пришел в ужас от разведенного возле заправки костра, на место выехали спасатели

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На вызов отреагировали спасатели из Тарту и добровольцы из Тырванди.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Работник находящейся на окраине Тарту возле Валгаского шоссе заправки Olerex позвонил сегодня в половину пятого вечера спасателям, поскольку кто-то развел костер вблизи заправки, сообщает Tartu Postimees.

Прибывшие на место спасатели увидели небольшой костер в лесу в сотне метров от заправки. Выяснилось, что один мужчина сжигает маленькие ветки. Спасатели осмотрели костер и убедились, что он под надзором и не представляет опасности для заправки.

Спасатели побеседовали, как с работником заправки, так и мужчиной, который развел костер. 

В почти сотне метров от заправки находился маленький костер, который не угрожал заправке. 

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

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