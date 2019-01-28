Пропавший мальчик вернулся домой

Сегодня около шести часов вечера встревоженные родственники сообщили, что восьмилетний Лаури, который должен был после обеда вернуться из школы в Пельгулинне, так и не пришел домой. Полицейские проверили возможные маршруты мальчика и места, в которых он может находиться. Вскоре мальчик вернулся домой.
Полиция сообщила, что мальчик вернулся домой и с нем все в порядке.
Ранее сообщили, что у мальчика не было с собой телефона. Полицейские проверили его возможные маршруты и места, в которых он мог находиться.