Пропавший мальчик вернулся домой

Сегодня около шести часов вечера встревоженные родственники сообщили, что восьмилетний Лаури, который должен был после обеда вернуться из школы в Пельгулинне, так и не пришел домой.

Сегодня около шести часов вечера встревоженные родственники сообщили, что восьмилетний Лаури, который должен был после обеда вернуться из школы в Пельгулинне, так и не пришел домой. Полицейские проверили возможные маршруты мальчика и места, в которых он может находиться. Вскоре мальчик вернулся домой.