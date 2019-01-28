Пн, 28.01.2019
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Пропавший мальчик вернулся домой

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Сегодня около шести часов вечера встревоженные родственники сообщили, что восьмилетний Лаури, который должен был после обеда вернуться из школы в Пельгулинне, так и не пришел домой.

ФОТО: Erakogu

Сегодня около шести часов вечера встревоженные родственники сообщили, что восьмилетний Лаури, который должен был после обеда вернуться из школы в Пельгулинне, так и не пришел домой. Полицейские проверили возможные маршруты мальчика и места, в которых он может находиться. Вскоре мальчик вернулся домой.

Полиция сообщила, что мальчик вернулся домой и с нем все в порядке.

Ранее сообщили, что у мальчика не было с собой телефона. Полицейские проверили его возможные маршруты и места, в которых он мог находиться.

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