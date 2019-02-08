Картина дня: корь в Эстонии, похороны Юри Пихла и смерть Сергея Юрского

Умер актер Сергей Юрский

Советский и российский актер, народный артист РФ Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщила дочь артиста. Читать далее...

Эстонии чхать на требование Брюсселя

Власти Эстонии решили официально отклонить предложение Европейской комиссии о криминализации во всех странах-членах разжигания ненависти в интернете. Читать далее...

Кроссь: жду приглашения на Тотальный диктант!

Первые номера крупных избирательных округов от центристов и реформистов прокомментировали русскую тему, вновь обострившуюся после объявления Таллинна столицей Тотального диктанта. Читать далее...

В Эстонию пришла корь

В Эстонии в этом году у четырех взрослых пациентов диагностировали корь: трое заразились во время посещения Шри-Ланки, Арабских Эмиратов, Украины и Египта, один пациент получил вирус уже в Эстонии. Читать далее...

Юри Пихла проводили в последний путь

Сегодня, 8 февраля, в Таллинне провожают в последний путь бывшего генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Юри Пихла. Читать далее...

Фото: ломающий кости центр Таллинна

Из-за гололеда можно переломать кости даже на широких тротуарах в центре Таллинна. Читать далее...

Расследование скандала, сотрясшего модельный бизнес Эстонии: на секс согласились 40 молодых женщин

В ходе расследования сутенерства в эстонском модельном бизнесе выяснилось, что вступить в сексуальные отношения добровольно согласились примерно 40 молодых женщин. Читать далее...

Гражданство для абхазской эстонки. Часть третья

Канцлер юстиции Юлле Мадизе советует Департаменту полиции и погранохраны продлить эстонский паспорт учительнице из Абхазии Ильме Кренстрем. Читать далее...

Бывшего технического директора PERH будут судить

Государственная прокуратура направила в суд дело бывшего технического директора Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Иво Милля, обвиняемого в получении взятки в размере десятков тысяч евро. Читать далее...

Эксклюзивно для читателей Rus.Postimees: почему для дальних путешествий отправной точкой лучше выбрать Хельсинки

Как известно, прямые рейсы связывают Таллинн далеко не со всеми городами и странами, куда бы хотелось полететь в отпуск, и жителям Эстонии, планируя маршрут, приходится выбирать между Ригой и Хельсинки. Начиная со вчерашнего дня можно смело рекомендовать именно финский аэропорт. Почему? Читать далее...

Полиция и налоговики конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров алкоголя

Налогово-таможенный департамент вместе с полицией в ходе рейда по Сааремаа конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров готового алкоголя. Читать далее...

Ударил женщину битой: подробности чудовищного происшествия в Кунда

Вчера в Кунда на пятом этаже многоквартирного дома по Каземяэ-теэ, 13, стоял страшный шум. Маленькую собачку Стефани к тому времени уже выкинули из окна, и она разбилась насмерть. В квартиру, где во вторник развернулась череда печальных событий, пыталась проникнуть полиция. Читать далее...

На границе с Россией установят три новые радарные башни с камерами

Департамент полиции и погранохраны (PPA) купил для обеспечения безопасности на восточной границы три новые радарные башни с камерами, которые будут установлены на реке Нарве и позволят эффективнее реагировать на происходящее на пограничном водоеме. Читать далее...

Калле Кландорф о снежных завалах: «поколение снежинок» не знает, как взять в руки лопату и откопать свою машину