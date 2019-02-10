Вс, 10.02.2019
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  • Представители МИД Эстонии и Латвии встретсятся для консультации о безопасности и отношений с Россией

Представители МИД Эстонии и Латвии встретсятся для консультации о безопасности и отношений с Россией

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Рукопожатие. Иллюстративный снимок.

ФОТО: FRANCOIS MORI/AP

Внешнеполитические ведомства Эстонии и Латвии на предстоящей неделе проведут в Таллинне политические консультации, пишет BNS.

Как сообщили в МИД Эстонии, во вторник в Таллинне встретятся генеральный директор политического отдела эстонского МИД Лембит Уйбо и его латвийский коллега Янис Мажейкис. Дипломаты обменяются информацией по вопросам европейской безопасности, трансатлантических связей, отношений с Россией и программы Восточного партнерства.

В повестке дня также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

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