Представители МИД Эстонии и Латвии встретсятся для консультации о безопасности и отношений с Россией

Как сообщили в МИД Эстонии, во вторник в Таллинне встретятся генеральный директор политического отдела эстонского МИД Лембит Уйбо и его латвийский коллега Янис Мажейкис. Дипломаты обменяются информацией по вопросам европейской безопасности, трансатлантических связей, отношений с Россией и программы Восточного партнерства.