Сб, 16.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас

Пять причин, по которым не стоит покупать мебель в IKEA

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Товары из мебельного гиганта IKEA вызывают смешанные чувства.

ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Многие с нетерпением ждут прихода в Эстонию магазина IKEA, но многие категорически не приемлют товары  шведского мебельного гиганта и выдвигают следующие аргументы, передает Kodustiil

1. Сборка мебели

IKEA продает мебель в разобранном на мелкие детали виде. Злые языки утверждают, что проще пойти в лес, спилить дерево и самостоятельно сделать стол или платяной шкаф, чем собирать мебель, купленную в IKEA. На сборку порой уходит целый рабочий день! Рабочий день, Карл! Не многовато ли? 

2. Возврат в магазин

Часто с мебелью IKEA случаются неприятности, и фирма отзывает всюсерию назад. Не у каждого есть силы и время отвозить злополучгый комод обратно в магазин, тем более, если ближайший магазин находится на другом конце страны или вообще за ее пределами. Может, лучше вообще не рисковать и не покупать? 

3. Огромные магазины

Если вы решились приобрести мебель в IKEA, то до покупки нужно непременно потрогать ее, посидеть на ней, посмотреть, как открываются дверцы и так далее. Для этого вы отправляетесь в магазин гигантского размера, спланированный как самый настоящий лабиринт, в котором можно блуждать до самой смерти, так и не найдя необходимой модели. 

4. Предварительный заказ не работает

В большинстве магазинов IKEA есть возможность сделать предварительный заказ и, приехав в назначенный час, забрать на складе отложенный и упакованный для вас товар. Часто случается так, что заваленные работой складские работники не успевают приготовить вашу покупку к назначенному времени. Приходится долго ждать или вообще приезжать еще раз. Неоправданный расход времени! 

5. Ajutine ei valmista rõõmu

Мебель IKEA не рассчитана на вечность, по крайней мере, большая ее часть, и люди говорят: если покупка нового предмета мебели обычно сопровождается необъяснимым, но приятным ощущением счастья от новой вещи, то покупка мебели IKEA этого чувства не вызывает. Вы  просто ставите ее на свободное место, и всё. 

Вы по-прежнему ждете открытия магазина IKEA  недалеко от вашего дома?

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