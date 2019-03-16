Пять причин, по которым не стоит покупать мебель в IKEA

1. Сборка мебели

IKEA продает мебель в разобранном на мелкие детали виде. Злые языки утверждают, что проще пойти в лес, спилить дерево и самостоятельно сделать стол или платяной шкаф, чем собирать мебель, купленную в IKEA. На сборку порой уходит целый рабочий день! Рабочий день, Карл! Не многовато ли?

2. Возврат в магазин

Часто с мебелью IKEA случаются неприятности, и фирма отзывает всюсерию назад. Не у каждого есть силы и время отвозить злополучгый комод обратно в магазин, тем более, если ближайший магазин находится на другом конце страны или вообще за ее пределами. Может, лучше вообще не рисковать и не покупать?

3. Огромные магазины

Если вы решились приобрести мебель в IKEA, то до покупки нужно непременно потрогать ее, посидеть на ней, посмотреть, как открываются дверцы и так далее. Для этого вы отправляетесь в магазин гигантского размера, спланированный как самый настоящий лабиринт, в котором можно блуждать до самой смерти, так и не найдя необходимой модели.

4. Предварительный заказ не работает

В большинстве магазинов IKEA есть возможность сделать предварительный заказ и, приехав в назначенный час, забрать на складе отложенный и упакованный для вас товар. Часто случается так, что заваленные работой складские работники не успевают приготовить вашу покупку к назначенному времени. Приходится долго ждать или вообще приезжать еще раз. Неоправданный расход времени!

5. Ajutine ei valmista rõõmu

Мебель IKEA не рассчитана на вечность, по крайней мере, большая ее часть, и люди говорят: если покупка нового предмета мебели обычно сопровождается необъяснимым, но приятным ощущением счастья от новой вещи, то покупка мебели IKEA этого чувства не вызывает. Вы просто ставите ее на свободное место, и всё.