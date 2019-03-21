Чт, 21.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Уроженец Таллинна, подозреваемый в убийстве бывшей девушки, предстанет перед британским судом

Уроженец Таллинна, подозреваемый в убийстве бывшей девушки, предстанет перед британским судом
Ее задушили и закопали в саду

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Харьюский уездный суд в пятницу выдал Белорусова британским властям.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Арестованный на прошлой неделе в Эстонии и выданный властям Соединенного королевства подозреваемый в убийстве Кирилл Белорусов (32) в четверг предстанет перед судом в Лондоне.

Белорусова задержали на прошлой неделе в Таллинне на основании европейского ордера на арест.

Его подозревают в убийстве бывшей возлюбленной Лорелин Гарсии-Берто. Тело 34-летней жертвы обнаружили 6 марта: оно было закопано в саду за ее домом на юго-западе Лондона. При вскрытии выяснилось, что женщину задушили.

Об исчезновении Гарсии-Берто сообщили 5 марта, когда она не явилась на работу в PR-фирму. Кроме того, француженка работала кинопродюсером.

Для задержания подозреваемого лондонские детективы сотрудничали с Европолом.

В четверг Белорусов предстанет перед судом в Лондоне.

Белорусов вырос в Таллинне и служил в Военно-морских силах Эстонии. Он переехал в Великобританию около десяти лет назад и работал в лондонском ночном клубе барменом.

В апреле прошлого года Лорелин Гарсия-Берто и Кирилл Белорусов расстались.

В пятницу Харьюский уездный суд выдал Белорусова британским властям. Подозреваемый сам попросил у суда, чтобы его как можно быстрее отправили в Лондон.

По данным BNS, Белорусов не признает свою вину и хочет, чтобы следствие как можно быстрее доказало его невиновность.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ