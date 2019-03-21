Уроженец Таллинна, подозреваемый в убийстве бывшей девушки, предстанет перед британским судом

Белорусова задержали на прошлой неделе в Таллинне на основании европейского ордера на арест.

Его подозревают в убийстве бывшей возлюбленной Лорелин Гарсии-Берто. Тело 34-летней жертвы обнаружили 6 марта: оно было закопано в саду за ее домом на юго-западе Лондона. При вскрытии выяснилось, что женщину задушили.

Об исчезновении Гарсии-Берто сообщили 5 марта, когда она не явилась на работу в PR-фирму. Кроме того, француженка работала кинопродюсером.

Для задержания подозреваемого лондонские детективы сотрудничали с Европолом.

В четверг Белорусов предстанет перед судом в Лондоне.

Белорусов вырос в Таллинне и служил в Военно-морских силах Эстонии. Он переехал в Великобританию около десяти лет назад и работал в лондонском ночном клубе барменом.

В апреле прошлого года Лорелин Гарсия-Берто и Кирилл Белорусов расстались.

В пятницу Харьюский уездный суд выдал Белорусова британским властям. Подозреваемый сам попросил у суда, чтобы его как можно быстрее отправили в Лондон.