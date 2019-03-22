МуПо призывает жителей Эстонии: проверьте с помощью теста свою готовность к кризисной ситуации

"Каждый человек должен быть сам готов к кризисной ситуации, чтобы быть способным какое-то время справляться своими силами. Для этого у каждого должен быть определенный запас: продукты (бакалея, консервы), вода, свечи, спички. Начатая на этой неделе кампания и подготовленная к ее началу брошюра "Руководство по поведению в кризисной ситуации" обо всем этом и рассказывают. Обязательно ознакомьтесь с брошюрой, в ней доступным языком приводится множество простых примеров, на которых можно понять, как вести себя в той или иной ситуациии.