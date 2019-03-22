МуПо призывает жителей Эстонии: проверьте с помощью теста свою готовность к кризисной ситуации

Государственные департаменты рекомендуют подготовиться ко всевозможным кризисам и иметь по меньшей мере недельный запас необходимых продуктов для выживания, пишет Postimees.
Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала пресс-секретарь муниципальной полиции Меэли Хунт:
"Каждый человек должен быть сам готов к кризисной ситуации, чтобы быть способным какое-то время справляться своими силами. Для этого у каждого должен быть определенный запас: продукты (бакалея, консервы), вода, свечи, спички. Начатая на этой неделе кампания и подготовленная к ее началу брошюра "Руководство по поведению в кризисной ситуации" обо всем этом и рассказывают. Обязательно ознакомьтесь с брошюрой, в ней доступным языком приводится множество простых примеров, на которых можно понять, как вести себя в той или иной ситуациии.
Например, мы на своей странице в Facebook поместили увлекательный тест. Выполнив его, сможете узнать, сможете ли вы вести себя правильно в кризисной ситуации. Там же можно скачать себе и вышеупомянутую брошюру. Тест можно пройти и тут https://kriis.ee/ru/test/.
В случае необходимости за информацией и помощью можно обратиться в управу района вашего проживания. В подготовке к возможным кризисам участвуют также МуПо и Коммунальный департамент".