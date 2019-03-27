Фото: безукоризненная, но очень дорогая квартира в Кадриорге ищет покупателя

Глядя на интерьеры этой квартиры, ни за что не догадаешься, когда построен дом, в котором она находится. Портал Kodustiil справедливо считает это предложение редкостным.
Такие предложения встречаются очень редко, но вот наконец это произошло: выставлена на продажу трехкомнатная квартира площадью 108,6 квадратных метров, находящаяся на первом этаже красивого трехэтажного дома, построенного в 2002 году на краю парка Кадриорг.
Оформленная и обставленная в классическом стиле с легким налетом югенда, эта квартира привлекает и тщательно продуманным декором, и своим уникальным местонахождением.
Безусловно, этот ценный объект недвижимости: в нем органично сочетаются идеальный интерьер, красивый и довольно новый дом и потрясающий вид на одну из самых приятных кадриоргских достопримечательностей - японский садик.
Остальные, не менее красивые фотографии, можно посмотреть на портале недвижимости KV.EE.