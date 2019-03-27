Фото: безукоризненная, но очень дорогая квартира в Кадриорге ищет покупателя

Такие предложения встречаются очень редко, но вот наконец это произошло: выставлена на продажу трехкомнатная квартира площадью 108,6 квадратных метров, находящаяся на первом этаже красивого трехэтажного дома, построенного в 2002 году на краю парка Кадриорг.

ФОТО: KV.EE

Оформленная и обставленная в классическом стиле с легким налетом югенда, эта квартира привлекает и тщательно продуманным декором, и своим уникальным местонахождением.

ФОТО: KV.EE

Безусловно, этот ценный объект недвижимости: в нем органично сочетаются идеальный интерьер, красивый и довольно новый дом и потрясающий вид на одну из самых приятных кадриоргских достопримечательностей - японский садик.

ФОТО: KV.EE