Мартин Хельме о возможной коалиции: это правительство с большими амбициями

"Это правительство с большими амбициями, и с меньшим мы в правительство идти не хотели", - прокомментировал Мартин Хельме формирующийся союз Центристской партии, "Отечества" и EKRE. Он уделил особое внимание двум, по его оценке, самым важным достижениям возможного коалиционного договора трех партий, одно из которых касается соглашений в области иммиграции, а второе - то, что все единодушно пришли к тому, что нужно утвердить народную инициативу.

"Практически все, чего мы хотим в сфере иммиграции, мы получили", - отметил он.

Говоря об узаконивании народной инициативы, Мартин Хельме сказал: "Мы понимаем, что это длительный процесс, он пройдет через два созыва Рийгикогу, у нас нет столько голосов, чтобы ускорить изменение законодательства. Мы должны будем управиться 51 голосом, это значит, в двух составах, но это принципиально изменит парадигму эстонской демократии".

Март Хельме сказал, что узаконивание народной инициативы он бы поставил по важности на первое место. "Да, это длительный процесс, но это то, что изменит политическую систему Эстонии. Это то, что наконец претворит в жизнь конституцию Эстонской Республики, которая гласит, что носитель высшей власти - народ", - отметил он.

Также говорили о реформе юстиции, строительстве дорог, переходе образования на эстонский язык и акцизах. Мартин Хельме, будущий министр финансов, сказал, что об акцизах на коалиционных переговорах много спорили.