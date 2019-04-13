Фото: фермер обратился к Хельме, но на его пороге появилась президент Кальюлайд

"Я их очень уважаю, потому что во многом именно на таких людях и предприятиях держится жизнь в сельских регионах Эстонии. Mangeni PM - великолепный пример инновативного сельскохозяйственного предприятия. По словам руководителя фермы Меэлиса Венно, беда в том, что их технологии настолько новаторские, что не у кого спросить совета, поэтому приходится думать и экспериментировать самим", - написала президент.

Результатом, по ее словам, стало то, что численность дойных коров выросла на ферме до 1500 голов, и уход за животными - на высшем уровне. "Наряду с очень хорошим уровнем производства молока производится и биогаз. Газ продают как в сеть, так и на построенной рядом с предприятием заправке для всех желающих. За всем этим стоят целеустремленные владельцы, которые в течение нескольких лет вложили в предприятие почти 20 миллионов евро, а также прекрасные работники. На ферме около 40 работников, и каждый год сезонно нанимают из Украины 4-5 человек, потому что, несмотря на более высокую по уезду зарплату, местных работников недостаточно".