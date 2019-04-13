Сб, 13.04.2019
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  • Фото: фермер обратился к Хельме, но на его пороге появилась президент Кальюлайд

Фото: фермер обратился к Хельме, но на его пороге появилась президент Кальюлайд

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В пятницу в Sakala появилась статья "Фермер из Вильяндимаа пригласил Марта Хельме доить коров. Вместе с сыном". А сегодня президент Керсти Кальюлайд написала на своей странице в Facebook, что отправилась на это предприятие, представляющее собой одну из крупнейших в Эстонии молочных ферм.

В публикации президент сообщила, что встретилась в Коксвере с замечательными эстонскими предпринимателями и работниками, пишет Sakala.

"Я их очень уважаю, потому что во многом именно на таких людях и предприятиях держится жизнь в сельских регионах Эстонии. Mangeni PM - великолепный пример инновативного сельскохозяйственного предприятия. По словам руководителя фермы Меэлиса Венно, беда в том, что их технологии настолько новаторские, что не у кого спросить совета, поэтому приходится думать и экспериментировать самим", - написала президент.

Результатом, по ее словам, стало то, что численность дойных коров выросла на ферме до 1500 голов, и уход за животными - на высшем уровне. "Наряду с очень хорошим уровнем производства молока производится и биогаз. Газ продают как  в сеть, так и на построенной рядом с предприятием заправке для всех желающих. За всем этим стоят целеустремленные владельцы, которые в течение нескольких лет вложили в предприятие почти 20 миллионов евро, а также прекрасные работники. На ферме около 40 работников, и каждый год сезонно нанимают из Украины 4-5 человек, потому что, несмотря на более высокую по уезду зарплату, местных работников недостаточно".

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