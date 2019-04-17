«Красная секунда»: пьяные водители слишком часто становятся виновниками смертельных ДТП

Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? «Красная секунда» постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни. А помогут в этом эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.
В 2017 году по вине нетрезвых водителей погибли 13 человек, а в прошлом году нетрезвые водители совершили 145 ДТП, в которых погибло такое же число людей.
В очередном выпуске речь пойдет об авариях, в которых погиб водитель или пассажир машины. Главная причина таких аварий – пьяные автомобилисты.
Смотрите очередной выпуск "Красной секунды" в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee с озвучкой на русском языке!