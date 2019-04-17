Ср, 17.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Авто/Техника
  • «Красная секунда»: пьяные водители слишком часто становятся виновниками смертельных ДТП

«Красная секунда»: пьяные водители слишком часто становятся виновниками смертельных ДТП

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Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? «Красная секунда» постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни. А помогут в этом эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

В 2017 году по вине нетрезвых водителей погибли 13 человек, а в прошлом году нетрезвые водители совершили 145 ДТП, в которых погибло такое же число людей.

В очередном выпуске речь пойдет об авариях, в которых погиб водитель или пассажир машины. Главная причина таких аварий – пьяные автомобилисты.

Смотрите очередной выпуск "Красной секунды" в среду в 20.30 на портале Rus.Postimees.ee с озвучкой на русском языке!

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