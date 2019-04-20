Кошмар! Коллекция нелепых и безвкусных интерьеров

В коллекции дизайнера Дины Холланд, которую она собирает в Instagram, фотографии нелепейших интерьеров, которые подчас вызывают оторопь. Портал Kodustiil советует вам слегка пощекотать себе нервы.
Мы уже публиковали проекты домов из коллекции Дины. А коллеги выбрали из коллекции Дины сантехнику, которую вы вряд ли поставите у себя дома. Но на ее страничке в Instagram много другого интересного.
Целью Дины Холланд не является осмеять или осрамить владельцев нелепых интерьеров, а показать, как со стороны выглядят предметы интерьера, находящиеся за гранью вкуса, пишет architecturaldigest.com.
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Дизайнер пишет: если у клиента нет вкуса, но тот настаивает, чтобы в интерьере непременно присутствовали выбранные им элементы, задача специалиста объяснить и доказать клиенту, почему его выбор неверен.
«Многие молодые дизайнеры идут на поводу у своих клиентов, и в результате получаются вот такие нелепые дома и квартиры», - отмечает Холланд.