Сб, 20.04.2019
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Кошмар! Коллекция нелепых и безвкусных интерьеров

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Naise Instagrami konto kostitab koletute sisustusvalikutega.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

В коллекции дизайнера Дины Холланд, которую она собирает в Instagram, фотографии нелепейших интерьеров, которые подчас вызывают оторопь. Портал Kodustiil советует вам слегка пощекотать себе нервы.  

Мы уже публиковали проекты домов из коллекции Дины. А коллеги выбрали из коллекции Дины сантехнику, которую вы вряд ли поставите у себя дома. Но на ее страничке в Instagram много другого интересного. 

Целью Дины Холланд не является осмеять или осрамить владельцев нелепых интерьеров, а показать, как со стороны выглядят предметы интерьера, находящиеся за гранью вкуса, пишет architecturaldigest.com.

Как вам это нравится?

Дизайнер пишет: если у клиента нет вкуса, но тот настаивает, чтобы в интерьере непременно присутствовали выбранные им элементы, задача специалиста объяснить и доказать клиенту, почему его выбор неверен. 

«Многие молодые дизайнеры идут на поводу у своих клиентов, и в результате получаются вот такие нелепые дома и квартиры», - отмечает Холланд. 

 

Good luck with that.

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