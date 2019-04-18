На каникулах в Таллинне будут работать детские лагеря

Как отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, очень важно, чтобы школьники использовали каникулы для активного отдыха, как можно больше времени проводили на свежем воздухе и в движении. Этими стремлениями и проникнута предлагаемая каникулярная программа. Здесь городские лагеря со спортивными мероприятиями каждый день, соревновательные игры, в том числе ориентирование. Экстремальными видами спорта можно будет заняться в спортивных парках на улицах Вильде, Койду и Кивила.