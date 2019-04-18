На каникулах в Таллинне будут работать детские лагеря

Начинаются школьные каникулы, означающие горячие деньки для молодежный центров Таллинна, музеев, школ по интересам, библиотек и спортклубов. С 20 по 28 апреля в них пройдет множество мероприятий, сообщила в четверг пресс-служба мэрии Раэпресс.
Как отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, очень важно, чтобы школьники использовали каникулы для активного отдыха, как можно больше времени проводили на свежем воздухе и в движении. Этими стремлениями и проникнута предлагаемая каникулярная программа. Здесь городские лагеря со спортивными мероприятиями каждый день, соревновательные игры, в том числе ориентирование. Экстремальными видами спорта можно будет заняться в спортивных парках на улицах Вильде, Койду и Кивила.
Городские лагеря откроются уже в понедельник 22 апреля. С программой их можно ознакомиться здесь.
Центр инноваций и предпринимательства Таллинского технического университета (Талтеха) организует лагерь технических тренировок, где спорт соединен с технологией, программированием, робототехникой.
Пыхья-Таллинский молодежный центр проведет веселый городской лагерь "Неделя без стресса" для 7-14-летних школьников. Регистрация в лагерь до 18 апреля.
Вся программа школьных весенних каникул приводится на сайте https://huvi.tallinn.ee/.