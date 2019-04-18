Чт, 18.04.2019
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На каникулах в Таллинне будут работать детские лагеря

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Детский лагерь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS/Scanpix

Начинаются школьные каникулы, означающие горячие деньки для молодежный центров Таллинна, музеев, школ по интересам, библиотек и спортклубов. С 20 по 28 апреля в них пройдет множество мероприятий, сообщила в четверг пресс-служба мэрии Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, очень важно, чтобы школьники использовали каникулы для активного отдыха, как можно больше времени проводили на свежем воздухе и в движении. Этими стремлениями и проникнута предлагаемая каникулярная программа. Здесь городские лагеря со спортивными мероприятиями каждый день, соревновательные игры, в том числе ориентирование. Экстремальными видами спорта можно будет заняться в спортивных парках на улицах Вильде, Койду и Кивила.

Городские лагеря откроются уже в понедельник 22 апреля. С программой их можно ознакомиться здесь.

Центр инноваций и предпринимательства Таллинского технического университета (Талтеха) организует лагерь технических тренировок, где спорт соединен с технологией, программированием, робототехникой.

Пыхья-Таллинский молодежный центр проведет веселый городской лагерь "Неделя без стресса" для 7-14-летних школьников. Регистрация в лагерь до 18 апреля.

Вся программа школьных весенних каникул приводится на сайте https://huvi.tallinn.ee/.

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