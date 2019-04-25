Чт, 25.04.2019
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"Барселоне" не дали завоевать чемпионский титул

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Jose Gimenez tähistab koos kaaslastega Madridi Atletico juhtväravat.

ФОТО: SERGIO PEREZ/REUTERS

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:2) в 34-м туре чемпионата Испании, не позволив каталонцам отпразновать победу в чемпионате за четыре тура до конца Примеры, передает sports.ru.

«Атлетико» отсрочил чемпионство «Барселоны» благодаря своей победе. Каталонцам нужно набрать три очка в оставшихся четырех матчах, чтобы оформить чемпионство.

Одно поражение мадридцев в четырех матчах Ла Лиги приведет к автоматическому чемпионству «Барселоны».

Это чемпионство станет для «Барсы» 26-м. Они побеждают в Ла Лиге третий раз за четыре последних сезона. Больше чемпионство в Испании только у «Реала» – 33. На третьем месте «Атлетико» (10 чемпионств).

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