"Барселоне" не дали завоевать чемпионский титул

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:2) в 34-м туре чемпионата Испании, не позволив каталонцам отпразновать победу в чемпионате за четыре тура до конца Примеры, передает sports.ru.
«Атлетико» отсрочил чемпионство «Барселоны» благодаря своей победе. Каталонцам нужно набрать три очка в оставшихся четырех матчах, чтобы оформить чемпионство.
Одно поражение мадридцев в четырех матчах Ла Лиги приведет к автоматическому чемпионству «Барселоны».
Это чемпионство станет для «Барсы» 26-м. Они побеждают в Ла Лиге третий раз за четыре последних сезона. Больше чемпионство в Испании только у «Реала» – 33. На третьем месте «Атлетико» (10 чемпионств).