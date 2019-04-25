"Барселоне" не дали завоевать чемпионский титул

«Атлетико» отсрочил чемпионство «Барселоны» благодаря своей победе. Каталонцам нужно набрать три очка в оставшихся четырех матчах, чтобы оформить чемпионство.

Это чемпионство станет для «Барсы» 26-м. Они побеждают в Ла Лиге третий раз за четыре последних сезона. Больше чемпионство в Испании только у «Реала» – 33. На третьем месте «Атлетико» (10 чемпионств).