Эстонские шпажисты неудачно выступили в Колумбии

На проходящем в колумбийском Кали этапе Гран-при по фехтованию эстонские шпажисты не смогли побороться за медали индивидуального турнира, передает Rus.ERR со ссылкой на портал ERR Sport.
Двукратный чемпион мира Николай Новоселов, получивший 11-й номер посева, в первом круге уступил представителю Пуэрто-Рико Гектору Мезонету (54) - 14:15.
Не смогли преодолеть стартовый барьер и двое других представителей сборной Эстонии.
Петер Турнаупроиграл представителю Японии - 12:15, а Стен Прийнитс с тем же счетом уступил шпажисту из Израиля.