Вс, 5.05.2019
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Эстонские шпажисты неудачно выступили в Колумбии

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Олимпийский турнир шпажисток в Рио. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

На проходящем в колумбийском Кали этапе Гран-при по фехтованию эстонские шпажисты не смогли побороться за медали индивидуального турнира, передает Rus.ERR со ссылкой на портал ERR Sport.

Двукратный чемпион мира Николай Новоселов, получивший 11-й номер посева, в первом круге уступил представителю Пуэрто-Рико Гектору Мезонету (54) - 14:15.

Не смогли преодолеть стартовый барьер и двое других представителей сборной Эстонии.

Петер Турнаупроиграл представителю Японии - 12:15, а Стен Прийнитс с тем же счетом уступил шпажисту из Израиля.

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