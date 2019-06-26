Эстонская эстафетная четверка установила рекорд страны!

Dynamic New Athletics имеет несколько отличный от традиционного формат: в эстафете принимают участие смешанные команды. Эстонская эстафетная четверка в составе Лийз Роозе, Яака-Хейнриха Ягора и Хелин Мейер показала результат 3.24,11 и заняла четвертое место.

Также в Минске соревновались Креэте Верлин, занявшая на дистанции 100 метров с барьерами второе место, и Мирелль Луйк, метнувшая копье на 53,81 метра, заняв третье место. Бронзовую награду получил Карл Луйк, пругнывший в высоту на два метра 12 сантиметров.