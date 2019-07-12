Мужчина угрожал прохожим бензопилой

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, прохожие почувствовали опасность и позвонили в Центр тревоги. На место приехали несколько патрулей. Мужчина с пилой увидел полицейских и запрыгнул в городской автобус.

Полиция остановила автобус, также была вызвана скорая помощь и задержанного передали медикам, поскольку все признаки указывали на то, что речь идет о душевно нестабильном человеке.

«Врачи осмотрят его и решат, что с ним будут делать дальше», - сказала Вирк.