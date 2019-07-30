Во Франции закрывают городские пляжи: вода в море мутная и плохо пахнет

Пляжи Borély, de l'Huveaune и de Bonneveine в Марселе были закрыты в воскресенье, 28 июля, после того, как тесты показали обилие патогенных микроорганизмов в воде у берега. Город уже давно испытывает с этим трудности, поскольку из-за аномальной жары на пляжах слишком много людей, пишет turizm.ru. Играет свою роль устаревшая городская инфраструктура и природные особенности побережья. Отдыхающие на пляжах жалуются, что вода слишком мутная и пахнет канализацией. Несмотря на высокую температуру воздуха, многие не решаются заходить в море.

Заместитель мэра Дидье Рео заявил, что состояние воды постоянно проверяется. Как только уровень загрязнения превышает допустимые нормы, пляж закрывается. Об этом обычно оповещает красный флаг. Туристов, нарушивших запрет, ждет штраф 38 евро. Однако спасатели говорят, что чаще всего они просто выписывают предупреждения и в прошлом году оштрафовали только двоих человек.

Глава подразделения безопасности и профилактики побережья Филипп Брунетти предупредил, что купание при поднятом красном флаге — это большой риск для здоровья. Если вода грязная настолько, что пляж закрыт, то опасность подхватить инфекцию и получить расстройство желудочно-кишечного тракта очень велика.