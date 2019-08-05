Открываем секрет: Kак похудеть за короткое время на 20 кг

«Теперь я сбросила 20 килограммов. Это целая канистра бензина, которую мне больше не надо носить с собой», — рассказывает Дана. Читайте интервью и узнайте, как и вы можете обрести свою идеальную фигуру прямо сейчас!

– Каким был твой прежний опыт похудения?

С лишним весом я боролась уже долгое время. Начала, конечно, с уменьшения порций еды. Испробовала все традиционные методы. Затем придерживалась диеты Дюкана, но это было так радикально, что второй раз ничего такого делать я не готова — никому такого не пожелаю! И как только я прекращала, вес возвращался с лихвой. Со временем я поняла, что не решу проблему веса без профессиональной помощи…

– Что мотивировало похудеть именно сейчас?

Мои анализы показывали повышенный уровень холестерина, что означало серьезную угрозу здоровью сердца и кровеносных сосудов! У меня регулярно болела спина, начали расширяться некрасивые вены ног, а при подъеме по лестнице была одышка. Даже не говоря о том, что уже какое-то время не могла на себя посмотреть в зеркало... Последней каплей стала поездка на отдых, после которой было стыдно показывать кому-нибудь фотографии — на них я видела только лишний вес.

Как ты узнала о Стокгольмской диете?

Стокгольмская диета популярна уже достаточно давно, и я знала, что хочу ее попробовать. Итак, однажды я увидела в Интернете очень выгодное предложение и сразу решила подать заявку.

ФОТО: Creative.gs

– Удавалось ли соблюдать диету?

Это очень продуманная и полезная для здоровья диета. Я ни разу не чувствовала голода или желания съесть какой-то запретный продукт, так как здесь такого просто нет.

Всё оказалось удобно и просто, потому что обо всём было сказано заранее, оставалось только соблюдать и радоваться результатам. Вы не поверите, но результаты были уже после первой недели, когда весы показали на 4 килограмма меньше! Это был сильнейший стимул продолжить. Сейчас я сбросила 20 килограммов. Это целая канистра бензина, которую мне больше не надо носить с собой! Вместе с похудением исчезли и мои проблемы со здоровьем — анализы лучше, чем когда-либо. С начала соблюдения этой диеты я даже ни разу не простудилась!

Люди, видя мои позитивные перемены, подходят ко мне и просят поделиться секретом. Теперь я каждый день получаю комплименты, так как, наконец, могу носить одежду, которая подчеркивает мою фигуру. Мой сын даже говорит, что я выгляжу лет на десять моложе.

Я бесконечно счастлива, что в тот судьбоносный для меня день просто решила попробовать Стокгольмскую диету!

– Что бы ты посоветовала людям с избыточным весом?