Сценарий будущего от политолога: украинцы могут захватить Эстонию изнутри, пока эстонцы уезжают за рубеж

"Основные пассажиры прямых автобусных рейсов из Украины в Эстонию - украинские строители и разнорабочие. Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела украинцы стали здесь «таджиками», которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы в России", - пишет Заборин на своей странице в Facebook.

Также он отмечает, что пока эстонцы уезжают в поисках лучшей жизни за рубеж, украинцы могут улучшить свое положение в Эстонии. "Но эстонцам грех жаловаться, это русскоязычные держатся за страну. Молодежь «титульной нации» при первой возможности рулит в Швецию, Финляндию и другие страны ЕС, а заместить их некем. Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным. Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще маргарыну", - пишет политолог (орфография автора сохранена - прим.ред.).